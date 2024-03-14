تحذير من «الصحة» لمرضى السرطان في رمضان.. «ابتعدوا عن هذه المأكولات»

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة لمرضي السرطان خلال شهر رمضان، وقالت في تقرير عممته على مديريات الشؤون الصحية، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرارا على أجهزة الجسم.

تحذير رسمي من هذه المأكولات لمرضي السرطان

وقالت الوزارة في منشورها التوعوي، إنه يجب على مرضي السرطان ضرورة تجنب الأملاح والأكلات الحارة خاصة عند الاقتراب من وقت السحور، لافتة الى أن هذه المأكولات لها مضاعفات محتملة على أجهزة الجسم.

5 نصائح لمرضي السرطان خلال شهر رمضان

وكانت وزارة الصحة والسكان قدمت مجموعة من النصائح والتعليمات الخاصة بمرضي السرطان وجاءت على النحو التالي:

- شرب السوائل بكثرة.

- عدم تناول كميات كبيرة من الطعام فى وقت واحد.

- بدء الإفطار بشرب السوائل

- تجزئة وجبة السحور قبل النوم بساعتين أو ساعة ونصف.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك فئات من مرضي السرطان ممنوعين من الصيام بأمر الطبيب، وقالت قبل الصيام على مرضي السرطان عدم اتخاذ القرار إلا بعد الرجوع الى الطبيب المختص أو المشرف على الحالة.