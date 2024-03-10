طريقة عمل العرقسوس زي المحلات.. «وصفة مش هتجربي غيرها»

ترغب الكثير من النساء في معرفة طريقة عمل العرقسوس، إذ لا تخلو منه مائدة في شهر رمضان المبارك، إذ أنه من المشروبات المهمة لتعويض عطش الصيام وترطيب الجسم، وتحاول الأمهات جاهدة لإعداده في المنزل حتى يكون مميزًا وشهيًا بأكثر من وصفة، للابتعاد عن شرائه من المحال مجهولة المصدر بنفس طعم المحلات، للكثير من الفوائد به، لكن يجب معرفة الكمية المسموحة وعدم الإفراط.

طريقة عمل العرقسوس

بوصفة الشيف زينب مصطفى، التي أعدتها في برنامجها «بالصحة والراحة»، المعروض على شاشة قناة «سي بي سي سفرة»:

المقادير

كوبان عرقسوس.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

الكربونات.

كوب ماء دافئ.

لتر ماء بارد.

قطعة شاش نظيفة.

خطوات عمل العرقسوس زي المحلات

ضعي العرقسوس في إبريق.

ضعي الكربونات على الماء الدافئ.

انقعي العرقسوس مع الماء.

ضيفي البيكنج صودا.

اتركيه حتى يتغير لون العرقسوس.

اتركيه حتى يأخذ اللون الغامق.

اتركي العرقسوس لكي يُنقع جيدًا حتى يتغير لونه.

ضعي بها قطعة من الشاش مناسبة.

واسكبي العرقسوس المنقوع لمدة ليلة.

لعمل طريقة عمل العرقسوس اربطي الشاش بشكل جيد.

ضعي مع قطع الثلج الموجودة في البولة.

اعصري قطعة الشاش جيدًا لكي نحصل على طعم العرقسوس.

اسكبي العرقسوس في زجاجات مع التحكم في نسبة السكر.

طريقة عمل العرقسوس

بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي أعدتها في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض على شاشة قناة «سي بي سي سفرة»:

المقادير

كوب بودرة عرقسوس.

نصف ملعقة صغيرة كربونات.

6 أكواب من الماء.

ثلج.

طريقة عمل العرقسوس في المنزل

اخلطي العرقسوس والكربونات.

ضعي الماء فى بولة حتى العجن.

ضعي العرقسوس في شاش.

اتركيه في الماء ثم تنزع الشاش.

قدمي العرقسوس مع الثلج بالهنا.

فوائد العرقسوس

لمشروب العرقسوس العديد من الفوائد الطبية، وهو ما أوضحه الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أن العرقسوس يساعد في تعويض الجسم عن ما فقده من الماء طوال ساعات الصيام، كما يعمل على قتل البكتيريا الموجودة في الفم، لكنه يجب شربه بكميات محددة يصل بحد أقصى إلى كوب، إذ أنه قد ينجم عنه عددًا من الأضرار عند الإفراط في تناوله.

أضرار الإفراط في العرقسوس

وتطرق عفيفي إلى أضرار الإفراط في تناول مشروب العرقسوس، أبرزها ارتفاع ضغط الدم، ونصح من يعانون من الضغط المرتفع بعدم شرب العرقسوس لما يمثله من خطورة عليهم.