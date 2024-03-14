سامح شكري: ناقشت مع وزير خارجية إسبانيا تفعيل مجلس الأعمال بين البلدين

قال سامح شكري وزير الخارجية إنّه تناول في لقائه مع نظيره الإسباني الرغبة المشتركة في تشجيع الاستثمارات الإسبانية والمشاركة في جهود مصر التنموية والمشروعات القومية من باب التجربة في ظل الثقة بالتكنولوجيا الإسبانية، لافتًا إلى أنّ العلاقات ستشهد خلال المرحلة المقبلة المزيد من الاهتمام المتبادل.

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي نقلته قناة إكسترا نيوز على الهواء: «ناقشنا تفعيل مجلس الأعمال والعمل على اكتشاف مزيد من الفرص والاستفادة من الآليات الموجودة مثل ضمان الاستثمارات التي توفرها الحزمة الأوروبية التي سيعلن عنها».

وتابع: «بصفة عامة، مواقف إسبانيا في الاتحاد الأوروبي داعمة لتنمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي سياسيا واقتصاديا وثقافيا وأمنيا والتعاون بين الجانبين في مواجهة التحديات ذات الصلة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية».

وأوضح أنَّ إسبانيا دائما كانت في طليعة الدول التي تؤكّد أنَّ مصر دولة يعتمد عليها للتعاون الوثيق على أرضية المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أنَّ إسبانيا ستستمر في دفع هذه الجهود.