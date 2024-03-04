سامح شكري: الرؤية المصرية بشأن غزة متسقة مع نظيرتها العربية والإسلامية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه يثق في أجهزة الأمم المتحدة، وهي منزهة عن أي تورط أو عمل لا يتسق مع حياديتها وقدراتها، مشددًا أن مصر غير راضية بما استطاعت إدخاله من المساعدات من معبر رفح، ليس لعدم القدرة، ولكن هو عدم قدرة القوافل على دخول القطاع بسبب الإجراءات المعقدة التي فرضت على هذه القوافل.

ضرورة وقف إطلاق النار الفوري

وأوضح «شكري»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية، مُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن السياسة المصرية متسقة مع سياسة الرؤى العربية والإسلامية، موضحًا أن أعضاء الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واضحة ومحددة في الضرورة لوقف إطلاق النار الفوري وزيادة المساعدات والرفض التام للتهجير وأن يتم ذلك بشكل فوري.

وقف إطلاق النار شيء جوهري

وأضاف أن الوصول إلى وقف إطلاق النار شيء جوهري ومطلوب لإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع، موضحًا أن ما يتم السعي إليه بالتعاون مع قطر من خلال مفاوضات بين الطرفين للوصول لوقف إطلاق نار جزئي وينتقل ليكون وقف كامل لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين بالإضافة إلى مراعاة اقتراب شهر رمضان.