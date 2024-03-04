سامح شكري: الوضع بغزة يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار.. «لا نتحمل الآلام»

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب العمل بشكل فوري على وقف إطلاق النار، ولا نستطيع تحمل مزيد من الآلام المرتبطة بهذه الأوضاع والمشاهد، موضحا أن حساسية المفاوضات لم تصل للنقطة التي يتم من خلالها تحقيق وقف إطلاق النار، متابعًا: «لابد أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة لدى الجميع للوصول لوقف فوري لإطلاق النار».

تطور في الموقف الأمريكي

وأشار «شكري»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية، مُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بالأمس، حول ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة، موضحا أنه يأمل أن يكون هذا تطورا في الموقف الأمريكي، وله انعكاسه في المنظمات الدولية، مشددًا أنه من المهم أن تتواكب هذه التصريحات مع خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف في أسرع وقت.

تصاعد لدوائر عديدة بضرورة وقف إطلاق النار بغزة

وأردف بأن هناك تصاعدا لدوائر عديدة بضرورة وقف إطلاق النار بغزة ليس فقط على الوضع الإنساني، ولكن أيضًا بالتعقيدات المرتبة بالقضية الفلسطينية واتساع رقعة الأزمة، منوهًا بأنه يأمل أن تأتي المفاوضات الجارية إلى وقف إطلاق النار.

وتابع: «تحمل المسؤولية شيء واضح في هذه المرحلة ولابد من تكاتف الجهود الدولية لإقناع بحيوية التوصل لهذا الاتفاق».