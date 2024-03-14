سامح شكري: اهتمام بزيادة الاستثمارات وحجم التجارة مع إسبانيا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ ثمة اهتمام بزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين مصر والإمارات على المستوى السياسي والعمل على زيادة مساهمة الشركات الإسبانية في جهود مصر التنموية والعمل على زيادة الاستثمارات وحجم التجارة بين البلدين.

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي نقلته قناة إكسترا نيوز، على الهواء: «تم الطرح فيما بيننا بخصوص زيادة اهتمام مستثمري البلدين بمجالات التعاون وتفعيل مجلس الأعمال القائم بين البلدين العمل على زيادة وتيرة الاستفادة المتبادلة من العلاقات الاقتصادية».

وتابع: «جرى مناقشة تنمية العلاقة الثقافية بين البلدين، فهناك علاقات تربط بين الثقافتين ولدينا اهتمام كبير بهذا الإطار».

ووجه الشكر لإسبانيا على الدور الذي تلعبه في إطار الاتحاد الأوروبي في التعريف بما يواجه مصر من تحديات، وضرورة العمل المشترك فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي كشريك يعتمد عليه يتناول القضايا من منظور المبادئ واحترام القانون الدولي ومراعاة المصالح المتبادلة لكل من مصر والاتحاد الأوروبي.

وواصل: «نظرا لقرب وجودنا في إطار متوسطي، فإننا نفهم بعضنا والتحديات التي تواجهنا، وأن هناك اختلافات ثقافية لابد من مراعاتها، ولكن إسبانيا تلعب دورا لدعم مصر في هذه المرة المرحلة ودفع آليات الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الاهتمام بمصر على المستوى الاقتصادي وهو أمر نعتز به»، مشيرًا إلى أن هذا الدور الحيوي سيتبلور أثره في اللقاءات التي ستعقد في القاهرة يوم الأحد المقبل لزيادة عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.