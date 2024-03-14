شعبة الدواجن: تراجع أسعار الأعلاف لانخفاض الدولار

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الأعلاف في السوق المصري شهدت هبوطا سعريا خلال الفترة القليلة الماضية، نظرا لتراجع سعر الدولار في الأسواق، مشيرا إلى أن أقل سعر في الأعلاف قد سجل 25 ألفا و800 جنيه للطن، في حين سجل أعلى سعر للأعلاف مبلغ الـ27 ألف جنيه للطن، «السعر كويس، يجب أن يحدث انخفاض بأسعار الدواجن».

سعر الدواجن في المزارع بـ105 جنيهات

وأضاف «السيد» لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن في الأسواق حاليا تعد أعلى قليلا عن معدلاتها الطبيعية، حيث سجل سعر كيلو جرام الدواجن في المزارع بسعر 105 جنيهات، ذلك بسبب وجود نسبة من النافق بالدواجن في المزارع لوجود مرض يصيب الدواجن يؤدى إلى تقليل مناعة الطائر ما يؤدى إلى إصابته بالأمراض ثم الوفاه، وهو المرض الذي يطلق عليه اسم «الجمهور الصيني».

العودة لبورصة الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية أن القطاع في أمس الحاجة فتح بورصة الدواجن وعودتها للعمل مرة أخرى، ذلك ممن أجل تحصيل الدواجن من أصحاب المزارع وإعطائهم المبالغ التي يستحقونها ف بيع واستلام الدواجن من المزارع، ذلك لأن هناك عددا من السماسرة توقفوا عن شراء الدواجن ممن المزارع، الأمر الذي أدى إلى توجه بعض أصحاب المزارع لتسعير السلع بحسب رؤيتهم الخاصة.