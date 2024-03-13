أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، استقرارا ملحوظا، وذلك لعدد كبير من الأنواع مقارنة بالأسعار المعلنة أمس، إذ يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم ما بين 7.5 إلى 8.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتستعرض«الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم، بحسب آخر تحديثات أسعار بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في مصر

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم ما بين 26 إلى 30 جنيها.

- كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم ما بين 11 جنيه إلى 12 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم ما بين 12 إلى 13 جنيها.

سعر الكتكوت البلدي اليوم في مصر

- ويتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم ما بين 7.5 إلى 8.5 جنيه.

- ويتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم ما بين 9 جنيه إلى 10 جنيهات.

- ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم ما بين 11 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها.