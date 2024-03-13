تراجع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13- 3- 2024

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، اليوم الأربعاء، 13-3-2024 تراجعا بقيمة جنيهين تقريبا في السوق المحلية، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 100 جنيه، على أن يصل للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 100 و110 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، اليوم الأربعاء، 13-3-2024 في الأسواق، سواء الدواجن البيضاء أو البلدي أو الحمراء بحسب بورصة الدواجن.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 120 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 125 و135 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الدواجن «الساسو» الحمراء 105 جنيهات للكيلو في البورصة لتباع بمبلغ يتراوح بين 110 إلى 122 جنيها للكيلو.

وتختلف أسعار الفراخ للمستهلك عن الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن، نظرا لإضافة العديد من التكاليف الأخرى، وهامش الربح والنقل على السعر الأساسي.

أسعار البانيه

وسجل سعر كيلو البانيه بين 200 و230 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.