أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم 13- 3- 2024

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاربعاء 13-3-2024، استقراراً ملحوظاً في الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، حيث يتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم ما بين 100 إلى 101 جنيه للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 105 إلى 106 جنيهات للكيلو، كما يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الدواجن اليوم

وأشارت بيانات بورصة الدواجن، إلى استقرار سعر كيلو الفراخ الساسو ليتراوح ما بين 108 إلى 109 جنيهات للكيلو، بينما تصل الدواجن الساسو للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 113 جنيها إلى 114 جنيها للكيلو، كما استقر سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 81 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن أسعار الكتاكيت استقرت أيضاً، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 إلى 30 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو 11 جنيه إلى 12 جنيها، كتكوت روزي بيور ما بين 13 إلى 14 جنيها، سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 12 إلى 13 جنيها.

فيما تراوح سعر الكتكوت الهجين بين 12 إلى 13 جنيها، وسعر الكتكوت البلدي ما بين 7.5 إلى 8.5 جنيه، وسعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 11 إلى 12 جنيها.