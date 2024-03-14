وزير خارجية إسبانيا: ليس في أيدينا تحديد تاريخ لإيقاف إطلاق النار بغزة

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنّ وقف إطلاق النار في قطاع غزة هدف أساسي، موضحًا: «ليس في أيدينا تحديد تاريخ لإيقاف الأعمال العدائية، لكن سنعمل على وضع كل القوة السياسية التي في أيدينا للدفاع عن هذه الفكرة ومطالبة كل الأطراف المعنية».

وأضاف ألباريس، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، الذي نقلته قناة إكسترا نيوز على الهواء: «علينا ضمان دخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة، وفي ظل هذه الظروف يصعب ان تصل المساعدات، وما نطلب به دائما هو إيجاد حل سلمي دائم حتى تكون منطقة الشرق الأوسط آمنة بلا حروب».

وتابع: «بالنسبة إلى معبر رفح، فغن كل المناطق الحدودية ولكن طالما الوضع فيه حرب، لا نرى إمكانية لوصول المساعدات الإنسانية ونرغب في فتح كل المعابر حتى نوصل المساعدات، ولكن بسبب الظروف الحالية يصعب وصولها، والمواطن الفلسطيني عانى أكثر بكثير مما يستطيع أن يتحمل».