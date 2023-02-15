وزير خارجية إسبانيا يؤكد دعم بلاده لتونس ووقوفها إلى جانبها

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، دعم بلاده لتونس ووقوفها إلى جانبها دعمًا لروابط الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع البلدين على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.

اتصال بين وزيري خارجية تونس وإسبانيا

وأجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، لقاء ثنائيا مع الوزير الإسباني للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، وذلك بمناسبة مشاركته في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم الأربعاء

وثمن نبيل عمار دعم ومساندة إسبانيا لتونس تنمويا على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، مؤكدا أهمية تفهم واحترام شركاء تونس وأصدقائها سيادة القرار الوطني.

وتطرق اللقاء إلى سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وخدمة للمصالح المشتركة للطرفين.

تعزيز العلاقات الثنائية

وقدم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لمحة حول المسار السياسي الداخلي في تونس والذي يندرج في إطار الدستور والقانون ويمثل استجابة لإرادة الشعب التونسي إثر التجارب التي عاشها.