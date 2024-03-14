البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط
كتب:
مريم شريف
03:58 م | الخميس 14 مارس 2024
البابا تواضروس خلال استقبال أعضاء مجلس كنائس الشرق الأوسط
استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وبرفقته القس رفعت فكري الأمين العام المشارك للمجلس، وليَّا معماري منسق دائرة التواصل والإعلام بالمجلس، بحضور الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشاليمي، والرئيس المشارك للمجلس عن العائلة الأورثوذكسية الشرقية، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري للمجلس.
شهد اللقاء مناقشة احتفالات مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور 50 سنة على تأسيسه، وكذلك تفعيل عمل مكتب المجلس بالقاهرة.