بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل أمين مجلس كنائس الشرق الأوسط

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم، الدكتور ميشيل عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والوفد المرافق له، بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء الدكتور جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والأمين العام المشارك للمجلس، القس الدكتور رفعت فكري، ومنسقة التواصل في العلاقات الكنسية، الإعلامية ليا عادل معماري.

الدور المسيحي في الشرق الأوسط

وتناول الطرفان موضوعات مهمة تتعلق بمسألة الدور المسيحي في الشرق الأوسط، الشهادة المسكونية، التعاون بين الكنائس، دور المجلس في طرح إشكاليات جديدة على الأصعدة الإنسانية، والاجتماعية، بالإضافة إلى أنشطة المجلس، بمناسبة السنة الخمسين لتأسيسه.

ومن جهته، اقترح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط سلسلة أنشطة هادفة، لتفعيل السنة الخمسين لتأسيس المجلس، وإيجاد نواة إعلامية مشتركة أسوة برابطة المعاهد والكليات اللاهوتية في الشرق الأوسط (ATIME).

بطريرك الأقباط الكاثوليك

ومن جهته، أثنى بطريرك الأقباط الكاثوليك، على جميع الطروحات، التي قدمها د. عبس، لما ترخي في ظلالها من انعكاسات إيجابية على المستوى الكنسي، والإنساني مشددًا ضرورة تفعيل الخدمات الكنسية، والمجتمعية داخل الكنيسة، مؤكدًا ضرورة أن يكون الإعلام وسيلة للتفاعل الإيجابي، مُرحبا بأي نشاط بمناسبة السنة الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط، بمصر.