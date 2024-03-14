معلومات عن فتاة الشروق حبيبة الشماع بعد وفاتها.. خافت الخطف فقفزت من السيارة

لفظت حبيبة الشماع، الشهيرة بـ«فتاة الشروق»، أنفاسها الأخيرة، منذ قليل، بعد 21 يوما من دخولها في غيبوبة، على أثر إلقاء نفسها من داخل إحدى السيارات التابعة لإحدى شركات النقل الذكي، خوفا من خطفها على يد سائق السيارة، الذي كان يقودها بسرعة كبيرة.

كانت «فتاة الشروق» حديث «السوشيال ميديا» خلال الأسابيع الماضية، بعد الحادث المفجع الذي تعرضت له، نتيجة اتخاذها قرار إلقاء نفسها من السيارة على الطريق السريع، هربا من مصير مجهول بعد شعورها بأنها تتعرض لعملية خطف.

معلومات عن «فتاة الشروق» حبيبة الشماع

نستعرض أبرز المعلومات عن الراحلة حبيبة الشماع، التي لفظت أنفاسها الأخيرة منذ قليل:

- تبلغ من العمر 24 سنة.

- خريجة كلية الإعلام بالجامعة البريطانية.

- تعمل في مجال الديكور والأساس.

- والدتها تدعى دينا إسماعيل تبلغ من العمر 47 عاما، وهي ربة منزل.

- دخلت حبيبة في غيبوبة لمدة 21 يوما رقدت خلالها داخل مستشفى بالشروق.

- كان آخر اتصال لها مع والدتها أثناء استقلالها السيارة.

- دخلت في غيبوبة جراء تعرضها لنزيف بعد قفزها من السيارة المسرعة على طريق السويس.

القبض على سائق حادث فتاة الشروق

كانت قوة من مباحث التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط السائق المشتبه فيه، الذي يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي، بعدما فر هاربا من مكان الحادث بطريق السويس، عقب قفز فتاة الشروق من السيارة، وما تزال التحقيقات مستمرة.