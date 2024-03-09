بعد مطالبة برلمانية.. تشغيل زر استغاثة برحلات أوبر وكريم عقب واقعة فتاة الشروق

طالب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، بتفعيل آليات متابعة لجميع مستقلي السيارات التي تتبع شركات ركاب النقل الذكي «أوبر وكريم» وغيرهما، بما يحقق الضمانات الكاملة لكل عوامل الأمان الخاصة بمستخدمي هذه الشركات.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وشدد «بدوي» خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم بحضور مسؤولي شركتي أوبر وكريم، وبحضور المهندسة حنان عبد الواحد، من جهاز تنظيم النقل التابع لوزارة النقل والمواصلات، على ضرورة تفعيل زر استغاثه أو طلب مساعدة، في الأبلكيشن sos حتى يلجأ إليها الركاب حال حدوث أي طارئ، وتتم الاستجابة له في غرفة عمليات الشركة، أو أي جهات متابعه أخرى، حتى يتم السيطرة على أي خروقات من الممكن أن تحدث من الكابتن أو الركاب على حد سواء.

الاستثمارات في مصر

وتابع أن لجنة الاتصالات داعمة لجميع الاستثمارات في مصر، وشركات النقل الذكي والتكنولوجي، وكذلك لجميع الكباتن والسائقين العاملين في هذه الشركات الملتزمين، لكن ما حدث في واقعة فتاة الشروق يدق ناقوس الخطر.

وافقت المهندسة حنان عبد الواحد، ممثل جهاز النقل بوزارة النقل والمواصلات، على مطالب رئيس اتصالات النواب، مؤكدة بأن الشركات متعاونة مع الوزارة وأن أي إجراء يصب في مصلحة أمان الراكب.