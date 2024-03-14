مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. السيدة الغريبة تطلب من حسن الصباح قتل نفسه

قرر حسن الصباح (كريم عبد العزيز) ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، أن يبدأ دعوة جديدة وهي الدعوة النزارية، ويستغل من خلالها قتل الأمير نزار والإطاحة به من تولي خلافة الدولة الفاطمية ليعيد للناس قصة مظلومية الإمام الحسين، ليستطيع من خلالها كسب أكبر قدر من الأتباع، وهي الدعوة التي أصبحت نقطة تحول في حياة حسن الصباح.

حلم حسن الصباح

وجد حسن الصباح نفسه في حلم ضمن أحداث مسسل الحشاشين الحلقة 4، يسير على سلم في وسط مكان مجهول محاط بالهياكل العظمية على جانبيه، قبل أن يجد السيدة الغريبة التي أنقذته وهو طفل من البئر الذي سقط فيه، وتعطيه خنجرا وتقول له: «لو خيروك تقتل حسن عشان تعيش اقتل حسن»، وعندما يصعد الدرجات يجد نسخة أخرى منه ويقول له أن الآن ليس هناك إلا بشيء واحد فقط هو حسن الصباح، ويقوم بقتله.

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يبدأ الدعوة الجديدة

وعندما يفيق حسن الصباح من حلمه في مسلسل الحشاشين الحلقة 4، يجد السفينة وصلت إلى عكا، وتخبره زوجته أن الوضع أصبح خطير بالنسبة لهم، ولكنه يؤكد لها أنه يعلم ما يفعله جيدا، وبدأ الدعوة الجديدة ويأخذ مبايعة أتباع جدد على الدعوة النزارية.