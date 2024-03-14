مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يكشف وجهه الحقيقي

بدأ الوجه الحقيقي لـ حسن الصباح (كريم عبدالعزيز) في الظهور بشكل أكبر خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، خاصة بعدما كشف في الحلقة السابقة عن رغبته في بدء الدعوة النزارية وربطها بمظلومية الإمام الحسين لتحقق صدى واسع في إيران، إذ يستخدم هذا الربط لتحريك مشاعرهم حتى ليلتفوا حوله كزعيم.

ومن المقرر أنَّ تتوالى الأحداث في مسلسل الحشاشين الحلقة 4، بعد وصول حسن الصباح إلى مدينة عكا قادمًا إليها من مصر، ويبدأ خلالها رحلته إلى سوريا والعراق من أجل جمع اتباع يؤمنون بدعوته الجديدة ويدعموا مخططاته، فهو لديه أهدافًا أخطر سوف تظهر ملامحها مع الحلقات المقبلة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يصل عكا

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يصطدم بنظام الملك

ومن المتوقع أن يشكّل حسن الصباح تهديدًا للدولة السلجوقية خاصة مع تنامي جماعته بشكل كبير، وهو ما يضعه في صدام مع صديقه نظام الملك وزير السلطان ملك شاه، إذ يرى في وجود الصباح تهديدًا لأمن واستقرار الدولة.