يحظى موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 4 باهتمام قطاع كبير من جماهير المسلسل الذين قد لا يستطيعون مشاهدته في نفس توقيت عرضه على قناة DMC التي تعرض المسلسل حصريا على شاشتها.

وكشفت شبكة قنوات DMC عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 4 في تمام الساعة 1:45 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون الساعة 4:15 عصرا.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC دراما

وتتضمن قائمة إعاة عرض حلقات مسلسل الحشاشين على قناة DMC دراما، إعادة أولى 6:30 صباحا، ثم إعادة ثانية في 1:30.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 4

ولا يقتصر موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 4 على العرض التلفزيوني فقط، بل تتاح الحلقة لجديدة للعرض على منصة واتش آت، والتي تعرضها على منصتها قبل ساعتين من موعد عرضها التلفزيوني، ليكون عرضها الساعة 7:15 مساء.