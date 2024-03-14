مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يصل عكا ويبدأ فصل جديد في حياته

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 4 بطولة كريم عبد العزيز، وتشهد الحلقة الجديدة عدد من الأحداث الهامة في مسيرة حسن الصباح، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية مع إطلاق الصباح لـ الدعوة النزارية بعد الإطاحة بولي عهد الخليفة الفاطمي الأمير نزار من الحكم وقتله بعد وفاة والده، لصالح شقيقه الأصغر المستعلي بالله.

يبدأ حسن الصباح في أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4 فصل جديد في حياته، إذ يسعى إلى زيادة عدد أتباعه ومريديه، من أجل تكوين جماعة يستخدمها في تحقيق أهدافه السياسية، وهو ما بدأ مع وجوده على المركب التي غادر على متنها القاهرة متجها إلى المغرب بعد ما طرده الوزير بدر الدين الجمالي، حين هبت عاصفة قوية كادت أن تغرق المركب، وكان الصباح يدرك موعد انتهائها بسبب قراءته لكتاب مواعيد الريح وحساب سعرتها.

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يستخدم فطنته ودهائه في جمع الأتباع

واستغل حسن الصباح اقتراب موعد انتهاء العاصفة وصعد إلى مقدمة السفينة وهو يقول بعض كلمات غير مفهومة، وعندما هدأت العاصفة أخبرهم أن الإمام نزار هو من قام بذلك، ليتأكدوا أنه رجل صاحب كرامات ويزيد إيمانهم به وبالدعوة النزارية، وقتها يطلب من قائد المركب تغيير وجهتها إلى عكا، وهو المكان الذي سيكون وجهتته ليتابع دعوته.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 4

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 4 بطولة كريم عبد العزيز، على قناة DMC في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، كما يعرض في تمام الحادية عشر على قناة DMC دراما