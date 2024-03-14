بسمة وهبة تودع العرافة وتكشف هوية شيخ الحارة قريبا (فيديو)

كشفت الإعلامية بسمة وهبة خلال بث مباشر مع «الوطن»، عن أن برنامج «العرافة» الذي يعرض حاليًا في شهر رمضان سيكون آخر موسم بعد أعوام من تقديمه.

وأعربت وهبة عن حبها الشديد لبرنامج العرافة مشيرة إلى أن البرنامج فكرتها منذ البداية وبذلت فيه مجهودا كبيرا: «تعبت في فكرته وبقاله سنين ولي قاعدة مشاهدة مرعبة فلما بتيجي في موسم رمضان، أنا بحس الناس مستنية فوازير رمضان مش برنامج وبتعتبر أن العرافة ده مثلا مسلسل فده شيء يسعدني جدا وبيشجعني».

بسمة وهبة تعلن عن آخر موسم لبرنامج العرافة

وأعلنت مقدمة برنامج «العرافة» خلال «لايف الوطن»، أنه سيكون الموسم الأخير للعرافة هذا العام، مؤكدة أن هذا قرارها: «تعبت العرافة بيحتاج مجهود جامد جدا فوق ما تتخيل الساعة اللي أنت بتشوفها على الشاشة وراها كم شغل مش طبيعي أنا ساعات يجي عليا وقت بنزل وأنا المحاليل في أيدي بشتغل وأنا ضغطي واطي».

وتابعت بسمة وهبة: «أنا مبقتش أقدر اتحمل مجهود فوق العادة أنا مش من المذيعين اللي بمسك السكريبت وادخل مع أن كل فريق البرنامج بيقوموا بدورهم على أفضل وجه وزيادة».

من هو شيخ الحارة؟

وذكرت الإعلامية أنها تنوي في أخر رمضان من خلال برنامجها الإعلان عن كيف كانت تحصل على هذه الأسرار في العرافة، ومن هو شيخ الحارة؟