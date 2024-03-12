ما سرّ اختيار حسن الصباح للظلام بعد سؤال العرافة؟.. 35 عاما تكشف المستور

اعتاد حسن الصباح في صغره على تعلم الحروف والأرقام، كان يحمل قلمًا بين يديه، يدون به مجموعة من الطلاسم والحروف على ورقة بيضاء لا يعرف أسرارها غيره، يجلس بمفرده في الظلام، لا يجاوره سوى ضوء خافت يصدر عن مصباح بجانبه، يلتقطه بين يديه ليخرج به بين الحين والآخر، وفي أثناء سيره، يسقط في بئر لم يراه أحد.

كان ذلك جزءًا من أحداث الحلقة الأولى لمسلسل الحشاشين، ظهرت فيها محاولات عديدة للطفل حسن الصباح للخروج من البئر، إلا أنها باءت جميعها بالفشل، وفجأة ظهرت عرافة، وخيرته ما بين الظلام والنور للخروج، فاختار الظلام في النهاية، يبقى السؤال: ما سر اختيار حسن الصباح للظلام؟.. وما دلالة ذلك؟

35 عامًا السبب وراء اختيار حسن الصباح للظلام

قدّم كتاب جماعة الحشاشين بين سطوره، الإجابة على سر اختيار حسن الصباح للظلام، الأمر الذي بات غامضًا طيلة أحداث الحلقة، إلا أن ذلك كان راجعًا لـ35 عامًا قضاها كاملة، داخل قلعة ألموت، ولم يخرج منها طيلة حياته سوى مرتين فقط، لم يخالط داخلها حتى المقيمين معه داخل القلعة.

ظل «الصباح» منعزلا طيلة الـ35 عامًا، عشق الظلام وبات ونيسه الوحيد، كل ما كان يشغله هو أن يكون داخل مكان آمن محصن، يحميه من قبضة الأعداء وبطشهم، كان متحفظًا لا يدلي بأي شيء عن حياته، حتى المقيمين بالقلعة، كان لا يعرفون مكان تواجده، يجلس في مكان خفيًا يحيط الظلام به من كافة الأرجاء.

مسلسل الحشاشين على dmc

يمكن لكل محبي الدراما الرمضانية وعشاق الفنان كريم عبد العزيز، مشاهدة مسلسل الحشاشين عبر شاشة قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، بينما تعرض الإعادة في تمام الساعة 11 مساء علي قناة DMC دراما.