ملخص الحلقة 4 مسلسل بيت الرفاعي.. أمير كرارة يتسبب في حبس شقيقه 4 أيام

انطلقت منذ قليل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4 بطولة الفنان أمير كرارة ويعرض عبر شاشة قناة on يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساء، وتطورت الأحداث بشكل كبير فيما يخص دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته كرارة.

أمير كرارة يتورط في حبس شقيقه

بدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4 بمشهد لدكتور ياسين وفاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق والأخير يؤكد للأول أنه بالفعل في مدينة الإسكندرية وسيعثر عليه لينتقم منه ولكن يغلق ياسين الهاتف بعد أن يتم طرق الباب.

ملخص الحلقة 4 مسلسل بيت الرفاعي

ويتجه ياسين إلى الباب ليجد جارته سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل والتي تسكن في الغرفة التي تقع أسفله وتدخل معه في نقاش حاد حول من جاء به إلى هنا ليجلس في هذه الغرفة ولكنه ينهي اللقاء معها.

وتنتقل الأحداث إلى هند طليقة ياسين التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل التي مازالت تبحث عن ابنتها ولا تجدها وجعلت زوجها يتقدم ببلاغ في الشرطة وظل يهدئها ولكنها كانت منفعله وقلقة للغاية.

ولكن كانت المفاجأة في الأحداث التحقيق مع الضابط يحيى شقيق ياسين والذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل وحبسه أربعة أيام بتهمة التورط في هروب شقيقه ياسين من الشرطة.