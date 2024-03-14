مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. هل ينجح أحمد رزق في العثور على أمير كرارة؟

تتواصل الأحداث في مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3 وتصاعد بشكل كبير، خاصة مع معرفة فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق مكان دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة ولكن هل سيجده في الحلقة 4.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. هل ينتقم فاروق من ياسين؟

وستشهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4 الكثير من التطورات والأحداث ولكن من المتوقع أنَّ فاروق لن يعثر على دكتور ياسين و«حبيبة» ابنته في الإسكندرية وذلك لأن ياسين علم بالفعل بوصول فاروق الى المدينة، وأنَّه يبحث عنه ولذلك سيكون حريص على الابتعاد قدر المستطاع لكي لا يجده مع احتمالية أن يغادر المدينة وينتقل إلى أخرى ليختبئ بها.

يُذكر أنَّ الحلقة 3 من مسلسل بيت الرفاعي شهدت محاولة دكتور ياسين مهاتفة شقيقته جملات التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل لتساعده، ولكنه يتفاجأ أن هاتفها مع فاروق وأنَّه هو من يرد عليه ويهدده بأنّه سيقتله ليأخذ ثأر والده الذي قتله ويحاول ياسين أن يشرح له بأنه لم يفعل ذلك ولكن لا يصدقه.