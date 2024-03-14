 موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 4 بطولة أمير كرارة

يعرض مسلسل بيت الرفاعي بشكل يومي في شهر رمضان الساعة 9 مساء على قناة on، وبالنسبة لموعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي علي قناة on الحلقة 4 بطولة الفنان أمير كرارة تكون 1:30 صباحًا، والساعة 9:45 صباحًا في اليوم التالي.

وعن موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي علي قناة on drama الحلقة 4 بطولة الفنان أمير كرارة، يكون الساعة 2 صباحًا، والساعة 6:15 صباحًا، والساعة 4:45 مساء في اليوم التالي.

مسلسل بيت الرفاعي

وأبطال مسلسل بيت الرفاعي هم أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، صفاء الطوخي، سيد رجب، محمد لطفي وملك قورة، وتأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

ملخص مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3

وعن ملخص مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3، بدأت بهروب أمير كرارة مع ابنته من الشرطة بسبب اتهامه بقتل والده، وتعرضه للسرقة من شابان تحت تهديد السلاح.