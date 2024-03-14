رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

 موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 4 بطولة أمير كرارة

كتب:

منة العشماوي
02:59 م | الخميس 14 مارس 2024
 موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي علي قناة on الحلقة 4 لأمير كرارة

 موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي علي قناة on الحلقة 4 لأمير كرارة

يعرض مسلسل بيت الرفاعي بشكل يومي في شهر رمضان الساعة 9 مساء على قناة on، وبالنسبة لموعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي علي قناة on الحلقة 4 بطولة الفنان أمير كرارة تكون 1:30 صباحًا، والساعة 9:45 صباحًا في اليوم التالي.

وعن موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي علي قناة on drama الحلقة 4 بطولة الفنان أمير كرارة، يكون الساعة 2 صباحًا، والساعة 6:15 صباحًا، والساعة 4:45 مساء في اليوم التالي.

مسلسل بيت الرفاعي

وأبطال مسلسل بيت الرفاعي هم أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، صفاء الطوخي، سيد رجب، محمد لطفي وملك قورة، وتأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

 

ملخص مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3

وعن ملخص مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3، بدأت بهروب أمير كرارة مع ابنته من الشرطة بسبب اتهامه بقتل والده، وتعرضه للسرقة من شابان تحت تهديد السلاح.

اقرأ المزيد:

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3.. أمير كرارة وجها لوجه مع أحمد رزق

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3.. أحمد رزق يهدد أمير كرارة

ملخص الحلقة 3 مسلسل بيت الرفاعي.. سرقة أمير كرارة لهذا السبب

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2.. ظهور المخرج أحمد نادر جلال

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2.. أمير كرارة يهرب وشقيقته تكشف سره
بقلم منة العشماوي