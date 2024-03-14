مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3.. عائلة الرفاعي لعبة في يد «فاروق»

يزداد الصراع فى مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3 التي عرضت أمس عبر شاشة قناة on داخل عائلة الرفاعي، خاصة بعد أن أصبح فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق هو الكبير وبديلا للحاج محمود الرفاعي الذي قدم شخصيتة الفنان أحمد فؤاد سليم.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3

وبالفعل نجح فاروق في أن يجعل بيت الرفاعي لعبة في يده يتحكم بها، ما ظهر واضحا عندما ذهب إليهم عمه عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب ليطلب منه أن يجلسا سويا ويرتبا أوراق العمل خاصة بعد وفاة الحاج محمود الرفاعي، لكن يحدثه فاروق بطريقة غير لائقة وأنّه لا يحتاج إلى مساعدته وإذا احتاج هذا سيخبره.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك ولكن فى هذه اللحظة دخلت زوجة عمه التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي وطلبت الحديث معه، ولكنه بعجرفة أخبرها بأنّ وقته لا يسمح ولكنها أخبرته بأنّها ستسأله عن عزاء زوجها متى سيتم إقامته ليخبرها بأنّ هذا سيحدث بعدما يأخذ ثأره من ابنه الدكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، وبعدها يطلب منهم مغادرة المكتب الذي كان في الأساس مكتب زوجها متحججا بأنّه يتضمن أوراق مهمة ويجب أن يغلقه.