في أول أيام شهر رمضان المبارك.. أفضل دعاء لأهالي غزة

يحتفل المسلمون في كثير من دول العالم بأول أيام شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر أقدس شهور المسلمين، والذي يتزامن هذا العام مع العدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في غزة على مدار 157 يوما على التوالي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

موعد أول أيام شهر رمضان في فلسطين

وكان المفتي العام للقدس والأراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين أعلن أن يوم الاثنين الموافق 11 مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعض تحري هلال الشهر المبارك للعام 1445.

وقال خلال الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى أن هلال شهر رمضان أمكن رؤيته وثبت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان 1445، وعليه فإن يوم الاثنين 11 مارس هو أول أيام الشهر المبارك.

دعاء لأهل غزة في أول أيام شهر رمضان

وفي أول أيام الشهر المبارك، نعرض في التقرير التالي أبرز الأدعية لأهالي قطاع غزة، بحسب ما ورد عن دار الإفتاء، والتي جاءت على النحو التالي:

اللهم كن عونًا لأهلنا في غزة، اللهم اشف جريحهم، وتقبل شهيدهم، وأطعم جائعهم، وانصرهم على عدوهم. اللهم أنزل السكينة عليهم، واربط على قلوبهم، وكن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا. سبحانك إنك على كل شيء قدير؛ فاكتب الفرج من عندك والطف بعبادك المؤمنين.

اللهم إنا نستودعك فلسطين وغزة وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، شبابها وأطفالها، فالودائع عندك لا تضيع، اللهم أحفظ فلسطين من مكرهم وشرهم يا رب العالمين.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر المظلومين في كل مكان.

اللهم فك أسرى المسلمين في فلسطين وسدد خطاهم

اللهم انصر المظلومين في فلسطين وارفع عنهم الظلم والاضطهاد.