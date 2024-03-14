10 نصائح لمرضى فقر الدم في رمضان.. عشان تحمي نفسك

فقر الدم «الأنيميا» مشكلة يعاني منها الكثيرين نظرا لسوء التغذية، فهي تحدث بسبب عدم وجود عدد كافٍ من كريات الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين لحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير نصائح لمرضى فقر الدم في رمضان.

في هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يجب على الأشخاص مرضى فقر الدم تناول السحور الصحي، وذلك لأن البعض يصوم بدون سحور أو يتناول وجبات فقيرة في الحديد، أو قد لا يتناول أغذية غنية بفيتامين سي أو يشرب الشاي بكثرة أو مع الوجبات ما يساعد في انتشار الأنيميا.

الوقاية من فقر الدم

وقدم بدران، عدة نصائح للوقاية من الإصابة بنقص الحديد والتي جاءت منها:

تناول أدوية الحديد.

تغيير العادات الغذائية الضارة.

تناول الأغذية الغنية بفيتامين سي كالبقدونس والليمون والكيوي والفلفل الملون والجوافة لتحفيز امتصاص الحديد.

وتناول مصدر الحديد غير الحيواني مع مصدر للحديد الحيواني في نفس الوجبة مثل الفول مع البيض أو اللحوم مع البقول.

الإقلاع عن الأطعمة المقللة لأنها تمتص الحديد كالشاي والقهوة والكالسيوم والشوكولاتة.

علاج الطفيليات المعوية، ومكافحة العدوى بها.

الاهتمام بالنظافة الشخصية.

تناول الأسماك والكبدة والبيض.

تشمل مصادر الحديد النباتية البقول والعسل الأسود والفواكه المجففة، والمكسرات.

أعراض الإصابة بفقر الدم

الإعياء

ضيق التنفس

شحوب لون الجلد

زيادة اللون الأزرق في بياض العينين

العصبية

زيادة معدل ضربات القلب، الصداع

التهابات اللسان

صعوبة التركيز

الدوخة

هشاشة الأظافر

تشقق زوايا الفم

تكرر الالتهابات.

مضاعفات الأنيميا الشديدة

وتابع «بدران» أنه قد يتعرض البالغون المصابون بفقر الدم الشديد لخطر الإصابة بمضاعفات تؤثر على القلب أو الرئتين مثل عدم انتظام دقات القلب، وحدوث ضربات قلب سريعة بشكل غير طبيعي، أو قصور القلب، حيث يفشل القلب في ضخ ما يكفي من الدم لضمان ضغط دم مناسب، كما أن نقص الأكسجة في الأنسجة من المضاعفات الخطيرة للأنيميا، ويمكن أن يسبب صدمة أو انخفاضا في ضغط الدم أو قصور الشريان التاجي والرئة.

تختلف العلامات والأعراض بشكل كبير بناءً على نوع وشدة فقر الدم، حيث من الممكن أن تكون الرغبة في تناول المواد غير الغذائية وهشاشة الأظافر علامات على فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، ويمكن أن يحدث ذلك ضعف العضلات أو الوخز مع فقر الدم الخبيث بحسب موقع «verywellhealth».