تحمي من الأنيميا.. فوائد مذهلة لوجبة نصح أشرف عبد الباقي بتناولها

فيديو طريف نشره الفنان أشرف عبد الباقي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، شارك فيه جمهوره ذكريات الطفولة مع وجبة السبانخ، التي كان يرفض تناولها لعدم استساغة طعمها، ودعا متابعيه بخفة دمه المعهودة إلى إعادة النظر في وجبة السبانخ؛ نظرًا لما تحتويه من عناصر غذائية عديدة مفيدة للجسم، أبرزها الحديد.

وانطلاقًا من هذا المقطع الطريف، أوضحت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية، فوائد السبانخ على صحة الجسم والبشرة في تصريحات لـ «الوطن»، كالتالي:

أهمية السبانخ في تنظيم سكر الدم

-الوقاية من فقر الدم

تحتوي السبانخ على كمية وفيرة من الحديد بما يحمي من الإصابة بفقر الدم، و يعزز الطاقة في الجسم.

- المحافظة على وزن الجسم

تحتوي السبانخ على كمية كبيرة من الألياف التي تُشعر الإنسان بالشبع وتقلل الشهية، كما أنها من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية التي تساعد على إنقاص الوزن.

- تنظيم سكر الدم

يساعد إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي على تنظيم مستوى سكر الدم والتخلص من الإمساك.

بشرة خالية من البثور

- المحافظة على صحة العظام

تحتوي أوراق السبانخ على فيتامين ك الذي يساعد على تقوية العظام والأسنان من خلال تحسين امتصاص الجسم للكالسيوم.

- الحفاظ على صحة الجهاز العصبي

يساعد تناول السبانخ على صحة الجهاز العصبي بما يجعل الإنسان نشيطًا ويفكر بشكل جيد.

- التمتع ببشرة صحية

تحتوي السبانخ على العديد من الفيتامينات والعناصر المفيدة للبشرة مثل فيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين ج، بما يساعد على الحصول على بشرة صحية خالية من الالتهابات والبثور، كما تحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة التي تقي من الشيخوخة المبكرة.