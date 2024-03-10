يبحث الأفراد في مختلف الأماكن عن موعد رمضان 2024 في السودان، والذي سيكون غدا الاثنين 11 مارس أول أيام الصيام في البلد الواقع في القارة السمراء ويشهد حربا ستتوقف لهدنة في شهر رمضان الكريم، احتراما للأيام المفترجة في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار.

موعد رمضان 2024 في السودان

وبعد موعد رمضان 2024 في السودان، فإنه يجب علينا معرفة أن هناك عدة دول سيكون فيها شهر رمضان الكريم غدا الاثنين ومنها مصر وفلسطين والعراق والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

موعد رمضان 2024 في السودان وتعطيل الحرب في البلاد

ويأتي موعد رمضان 2024 في السودان، في ظل إعلان البلاد إيقاف الحرب كنوع من أنواع الهدنة، بين قوات التدخل السريع والجيش السوداني في ظل اختلاف بين القوى المتصارعة في الرؤى وسط محاولات عربية وإقليمية ودولية لوقف الحرب في السودان والتي بدأت منتصف أبريل الماضي في شهر رمضان أيضا.

موعد رمضان 2024 في السودان واختلافه عن عدة دول

موعد رمضان 2024 في السودان سيكون مختلفا عن موعد رمضان في دولتي عمان والأردن، حيث سيكون رمضان فيهما الثلاثاء 12 مارس الجاري في أجواء إيمانية وروحانية مميزة في البلدين وكذلك في دولة السودان، حيث يستمتع الأفراد بالعودة من خارج البلاد لقضاء الشهر الكريم الفضيل مع أسرهم.