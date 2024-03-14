الرئاسة الفلسطينية: قرار سموتريتش بشأن علاقات بنوك إسرائيل وفلسطين يخالف الاتفاقات

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرار وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، بشأن العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية يخالف الاتفاقات الموقعة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

حيث رفض وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، تجديد التوقيع على وثيقة توفّر الحماية من الدعاوى القضائية ضد البنوك الإسرائيلية التي لها علاقة مع البنوك الفلسطينية، الأمر الذي يخالف اتفاق باريس الذي ينظم هذه العلاقة.

وأشارت الرئاسة إلى أن هذا الإجراء يترافق مع تركيب الاحتلال الإسرائيلي حواجز حديدية على ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى ومواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين.