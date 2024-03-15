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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 5 على قناة الحياة.. حقيقة والد مصطفى شعبان

كتب:

أحمد عبد الرحمن
12:02 ص | الجمعة 15 مارس 2024
مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

شهدت الحلقة 4 من مسلسل المعلم، أحداثًا كشفت العديد من الحقائق لمصطفى شعبان، حول حقيقة حبس والده بتهمة المخدرات التي كانت داخل بضاعة السمك واستلمها من الميناء، لذلك يريد الجميع معرفة موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 5 على قناة الحياة. 

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 5 على قناة الحياة

ويأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 5 على قناة الحياة، اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، إضافة إلى منصة واتش إت الرقمية.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

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