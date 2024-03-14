مسلسل المعلم الحلقة 4.. هل يقتل أحمد عبد الله مصطفي شعبان؟

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل المعلم، قيام منذر رياحنة بتكليف أحمد عبد الله محمود لقتل مصطفي شعبان مقابل 100ألف جنيه، لنري في الحلقة الجديدة هل ستحدث عملية القتل أم يفشل في تحقيق المهمة؟، وهو ما جعل البعض يتشوق لمعرفة موعد مسلسل المعلم الحلقة 4.

موعد عرض الحلقة 4 مسلسل المعلم

وتأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 4، اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على شاشة قناة الحياة.

ويعرض أيضا مسلسل المعلم بشكل يومي على منصة واتش ات الرقمية حتى يتمكن الجمهور من مشاهدة الحلقات فى جميع الأوقات.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم الحلقة 4 بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، انتصار، أحمد بدير، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمود الليثي، محمد العمروسي، سلوى عثمان، طارق النهري، منذر رياحنة، أحمد عبد الله محمود، علاء زينهم، من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.