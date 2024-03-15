مسلسل المعلم الحلقة 5.. هل ينجح منذر رياحنة في إنهاء حياة مصطفى شعبان؟

يستمر تصاعد أحداث مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، بعدما كشفت الحلقات الماضية العديد من الحقائق له، وضعته أمام مصير مجهول.

مسلسل المعلم الحلقة 5

وكان منذر رياحنة أقنع أحمد عبد الله محمود، بقتل مصطفى شعبان مقابل 100 ألف جنيه، لنرى في الحلقة 5 من مسلسل المعلم هل سينجح في ذلك أم سيفشل؟.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم يوميا، بشكل حصري على قناة الحياة، الساعة العاشرة إلا ربع مساء.