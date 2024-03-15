مسلسل حق عرب الحلقة 4.. مكالمة هاتفية تنقذ أحمد العوضي من الموت بالسجن

كشفت الحلقة 4 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، المزيد من المفاجآت عن أحداثه، والذي يعرض ضمن ماراثون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وليد فواز يدبر قتل أحمد العوضي بالسجن

وتضمنت الحلقة 4 من مسلسل حق عرب، استمرار تقديم عرب السويركي ويجسده أحمد العوضي للخير أثناء وجوده فى السجن، وطلب مساعدة المعلم عبد ربه من خلال مكالمة هاتفية أثناء حبسه لشخص معه فى السجن يدعي عبد المنجي ويجسده الفنان منير مكرم.

زواج دنيا المصري من وليد فواز

وتوالت الأحداث واستمرت سميحة والتى تجسدها دنيا المصري لعلاقتها مع رباح والذي يجسدها وليد فواز، وطلبت منه الزواج وأن تكون علاقتهما فى النور، خاصة أنها طلبت الطلاق من زوجها لكي تتزوجه.

وانتهت أحداث الحلقة بظهور سيحة والذي يجسده الفنان أحمد عبدالله، وأبلغ عرب السويركي ويجسده أحمد العوضي أن رباح أبو الدهب والذي يجسده الفنان وليد فواز يريد قتله فى السجن مقابل مبلغ مالي كبير، ولكنه أصبح فى صفه بعد شهامته فى السجن مع الآخرين.