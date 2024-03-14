ملخص الحلقة 4 مسلسل حق عرب.. القبض على أحمد العوضي بتهمة القتل

واصل مسلسل حق عرب أحداثه المثيرة، حيث شهدت الحلقة 4 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضى، والذي يعرض على شاشة قناة On Drama، احداثا ساخنة جذبت الجمهور.

ملخص الحلقة 4 مسلسل حق عرب

بدأت أحداث الحلقة 4 من مسلسل حق عرب، بالقبض على عرب السويركي الذي يجسده أحمد العوضى، بتهمة قتل حسنية الداية، وظل ينكر ارتكابه للجريمة ولكن تم تحويله للنيابة للتحقيق.

ترحيل أحمد العوضي للنيابة بتهمة القتل

وتوسلت ماجدة والدة عرب السويركي إلى المعلم عبدربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي من أجل إنقاذه من تورطه في قضية القتل، وأنها ستنسى الماضي وما فعله في زوجها، إذ ذهب المعلم عبدربه بصحبة زوجته صباح الجياش والتي تجسدها وفاء عامر، وهي أم عرب السويركي الحقيقية، مع ابنتهما أنغام والتي تجسدها كارولين عزمي واصطحب معه محاميا وأمره أن يتكفل بالقضية حتى يثبت براءة عرب السويركي منها.

وساندت حنان حبيبة عرب السويركي والتي تجسدها دينا فؤاد، وتشهد معه في النيابة بأنه كان معها ليلة الحادث لدى محل الموبايلات لإصلاح موبايل ابنة حسنية الداية، وليس له علاقة بوقوع جريمة القتل.

مسلسل حق عرب اجتماعي تشويقي أكشن داخل حارة شعبية، وهو من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وفاء عامر، سلوى عثمان، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر واخرين من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.