تفسير حلم رياض الخولي في مسلسل حق عرب.. مفاجأة لن تتوقعها

«مكان مظلم، عبارة عن سرداب في نهايته صندوق، عندما يتم فتحه يكون بداخله ثعبان أسود بجانبه بيضة يخرج منها ثعبان آخر يلتف حول الثعبان الكبير حتى يعصره عصرا».. هكذا كان الحلم الذي شاهده «عبد ربه» الذي يجسده الفنان رياض الخولي في الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي.

وفور استيقاظ «عبد ربه» من النوم توجه على الفور إلى أحد الأشخاص لتفسير الحلم الذي شاهده في منامه، وتم تفسيره على أنّه سيتم قتله من ابن من صلبه، ما جعل الخوف والقلق يسيطر على الفنان رياض الخولي في المسلسل، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير تفسير رؤية ثعبان يبتلع ثعبان في المنام وفقا لكتاب تفسير الأحلام لابن سيرين.

تفسير رؤية ثعبان يبتلع ثعبان في المنام

تفسير رؤية ثعبان يبتلع ثعبان في المنام يحمل دلالات عديدة، منها أنه يرمز إلى قمع الفتنة أو الخداع أو المكائد التي تنظمها امرأة، كما قد يدل على اختفاء السلطة والهيبة.

يختلف تفسير رؤية ثعبان يبتلع ثعبان في المنام، فهو قد يشير إلى استيلاء الرائي على نفسه السيئة من خلال أفعاله، كما أنه قد يرمز إلى الشخص صاحب الرؤية الذي يتعافى من حيلة أو كارثة أو مؤامرة، ولكنه يقع في مكان آخر أقوى وأقوى وربما يدل في إفساد دين الحالم وضلاله عن الصراط المستقيم.

تفسير رؤية الثعبان الأسود في المنام

وبشكل عام، يشير تفسير رؤية الثعبان الأسود في المنام إلى وجود عدو، ربما يكون من أهل البيت أو أحد الأصدقاء الذين يحقدون على الرائي ولا يتمنوا له الخير، أما إذا رأى الشخص أن الثعبان على فراش النوم، يشير ذلك إلى أن الزوجة غير مخلصة وتكيد لزوجها، كما يدل على اقتراب حدوث الكوارث والمصائب، رؤية ثعبان صغير، يدل على عدو صغير سيولد.

موعد عرض حق عرب

ومن المقرر أن يعرض مسلسل حق عرب على شاشة قناة ON Drama، في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما يعرض المسلسل على شاشة قناة ON الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما تعرض الحلقات على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة الفنان أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوي عثمان، دنيا المصري، دينا فؤاد، احمد صيام، محمد أحمد ماهر، وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.