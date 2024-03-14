نصائح للكشف عن النقود المزورة بعد مناقشتها في مسلسل حق عرب

ناقش مسلسل حق عرب حالة التعامل بالنقود المزورة وذلك بعد أن اشترى شخص أخشابًا من محل عبد ربه «رياض الخولي»، ودفعها ثمنها نقود مزورة، ليذهب إليه عرب السويركي «أحمد العوضي»، ويأخذ منه النقود السليمة، عندما خرج وجد جميع العصابة تنتظرة في الخارج بالأسلحة، ولكنه تمكن من الهروب منهم وطاردوه ولكنه نجح في الهروب.

مسلسل حق عرب

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» نصائح للكشف عن النقود المزورة، حتي لا تتورط في ذلك مثل ما حدث في مسلسل حق عرب، فكشف البنك المركزي المصري عن كيفية التفرقة بين الأموال المزورة والحقيقية لأنه في كثير من الأوقات يتعرض البعض إلى النصب عن طريق أخذ نقود مزورة، تجعلهم في موضع تعرضهم للمساءلة القانونية عند التعامل بها.

كيف تفرق بين الأموال المزورة والحقيقية؟

1- ملمس رقم العملة يعد الأشهر بين الحيل التي تمكن الأشخاص من معرفة هل العملة مزورة أم لا، لأن ملمس رقم العملة الأصلية يكون خشنا، وحال كان الرقم ناعما فهذه إشارة إلى أن الأموال مزورة.

2- حيلة الضوء تسهل على المواطنين عملية الكشف عن العملة الأصلية والمزورة، فحال طباعة الأموال الأصلية يكون عليها رسومات مختلفة، ومن المستحيل أن تكون موجودة في النقود المزورة، بل تظهر عند تعرض الأموال للضوء، وفي حالة عدم ظهورها، تكون إشارة إلي أن الأموال مزورة.

3- تعد جودة الشريط الفضي الموجود بمنتصف العملة الورقية، يتميز بأنه لامع، ويظهر لونه الفضي بشكل واضح، ولكن النقود المقلدة تميل لونها إلى الأسود بشكل قليل، وفي الحالة تكون مزورة.