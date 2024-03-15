ينطلق أذان الفجر في خامس أيام رمضان في محافظة الإسكندرية، بعد قليل، معلنًا بدء الصيام في المدينة الساحلية، لذا يتطلع أهالي عروس البحر المتوسط إلى معرفة موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024.

وتقدم «الوطن» لقرائها في محافظة الإسكندرية، موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024، حسب إمساكية المحافظة الساحلية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024

وتستقبل مساجد الإسكندرية المصلين، في خامس أيام الشهر الكريم، لتأدية صلاة الفجر اليوم، وتظل مفتوحة حتى صلاة التراويح بعد العشاء.

ويأتي موعد أذان الفجر خامس أيام رمضان في الإسكندرية في تمام الساعة 4:42 صباحًا، ويقل الموعد كل يوم عن سابقه بمعدل دقيقة.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 15-3-2024 في الإسكندرية

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 15-3-2024 في الإسكندرية 13 ساعة و46 دقيقة وتزداد بشكل تدريجي يومًا تلو الآخر لاتساع الفارق بين موعدي أذان الفجر والمغرب.