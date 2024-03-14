مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024.. رابع أيام رمضان

انطلق رابع أيام شهر رمضان المبارك، الذي يشهد مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024، تغييرات عدة في بعض الدقائق، وهو ما يجعلها ضمن أبرز احتياجات أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إذ يحرصون على أداء الفروض الخمس في توقيتها، فضلا عن تعديل مواعيد العمل واللقاءات لتتناسب مع ساعات الصيام.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024 الذي يتزامن مع رابع أيام رمضان، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم ارتفاع مدة الصيام عن الأيام السابقة بسبب الفارق الزمني بين صلاة الفجر والمغرب.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024

وبرزت مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024 الموافق 4 رمضان: الفجر 4:44 صباحا، الشروق 6:11 صباحا، الظهر 12:09 مساء، العصر 3:34 مساء، المغرب 6:08 مساء.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024

وبذلك يكون موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024 في 4:44 صباحا ويقل التوقيت يوما تلو الآخر.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024

ويكون موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024 في 12:09 مساء ويقل كل يومين أو أكثر في حدود دقيقة.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024

فيما يكون موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024 في 3:34 مساء ويزداد معدله مع مرور الأيام.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024

فيما يكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024 الذي يحل معه إفطار رابع أيام رمضان في 6:08 مساء.

عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 14-3-2024 في الإسكندرية 13 ساعة و44 دقيقة وتزداد بشكل تدريجي يوما تلو الآخر لاتساع الفارق بين موعدي أذان الفجر والمغرب.