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عودة جزئية للاتصالات بمدينة أم درمان في السودان

كتب:

أحمد العانوسي
01:40 ص | الجمعة 15 مارس 2024
السودان

السودان

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بعودة جزئية للاتصالات بمدينة أم درمان في السودان، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به القناة.

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