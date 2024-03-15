عودة جزئية للاتصالات بمدينة أم درمان في السودان كتب: أحمد العانوسي 01:40 ص | الجمعة 15 مارس 2024 السودان أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بعودة جزئية للاتصالات بمدينة أم درمان في السودان، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به القناة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: موعد رمضان 2024 في السودان بايدن يعلن موقف الهدنة في رمضان وقرار مهم من مجلس الأمن بشأن السودان (حدث ليلا) مجلس الأمن يعتمد قرارا بوقف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان جوتيريش: يجب وقف إطلاق النار في السودان ومراعاة قيم شهر رمضان السودان بقلم أحمد العانوسي