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دراما المتحدة

سفير روسيا لدى واشنطن: العلاقات بيد البلدين مستمرة في التدهور

كتب:

أحمد العانوسي
01:44 ص | الجمعة 15 مارس 2024
سفير روسيا لدى واشنطن

سفير روسيا لدى واشنطن

قال أناتولي إيفانوفيتش أنتونوف، سفير روسيا لدى واشنطن، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة في التدهور، والتصريحات غير المدروسة للقيادة الأمريكية تشكل تهديدًا لأمن العالم أجمع، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد وقف التطور العسكري والتكنولوجي لروسيا، مؤكدًا أنه يدعو الدبلوماسيين الأمريكيين إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.

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بقلم أحمد العانوسي