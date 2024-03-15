سفير روسيا لدى واشنطن: العلاقات بيد البلدين مستمرة في التدهور

قال أناتولي إيفانوفيتش أنتونوف، سفير روسيا لدى واشنطن، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة في التدهور، والتصريحات غير المدروسة للقيادة الأمريكية تشكل تهديدًا لأمن العالم أجمع، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد وقف التطور العسكري والتكنولوجي لروسيا، مؤكدًا أنه يدعو الدبلوماسيين الأمريكيين إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.