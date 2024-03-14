روسيا تعلن مقتل 195 مسلحا وإحباط محاولة اقتحام أوكرانية

كبدت القوات الروسية نظيرتها الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، لاقتحام الأراضي الروسية في منطقة سبوداريوشينو، ومقتل 195 مسلحا أوكرانيا.

القوات الروسية تقتل 195 عسكريا أوكرانيا

وقالت الوزارة في بيانها إنه نتيجة الضربات الجوية ونيران المدفعية، قتلت القوات الروسية 195 عسكريًا أوكرانيًا ودمرت خمس دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات لإزالة الألغام وثلاث مركبات لإزالة العوائق الهندسية.

وفي سياق متصل استهدفت قوات كييف أمس الخميس موقع تخزين اليورانيوم المنضّب في محطة زابوروجيه النووية بقذيفة سقطت على بعد خمسة أمتار من الموقع، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

القوات الأوكرانية تواصل مهاجمة محطة زابورجيه

وأصدرت محطة زابوروجيه بيانًا جاء فيه أن القوات الأوكرانية تواصل مهاجمة محطة زابورجيه، مشيرة إلى أن مسيرة أوكرانية أسقطت قذيفة سقطت قرب سياج موقع لتخزين اليورانيوم المنضب في المحطة، واعلن مدير المحطة أن القذيفة سقطت على بعد خمسة أمتار من سياج موقع تخزين الوقود، مشيرًا إلى أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناوبون في المحطة زاروا موقع الاعتداء، وهم بصدد إخطار الوكالة بالحادث.