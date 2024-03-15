بعد وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق.. اعرف أسباب هبوط الدورة الدموية وأعراضه

حالة من الحزن والصدمة أصابت الكثيرين، بعد إعلان وفاة حبيبة الشماع، الشهيرة بـ«فتاة الشروق»، والتي أثارت قصتها الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، بعد أن ألقت بنفسها من داخل أحد السيارات التابعة لشركات النقل الذكي، بعد تعرضها لمحاولة اختطاف من جانب السائق.

التقرير الطبي المبدئي لوفاة حبيبة الشماع، كشف عن سبب وفاتها بعد 21 يوما من دخولها في غيبوبة منذ تاريخ الحادث الذي شهده طريق السويس بالقاهرة، والذي أثبت تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب.

أسباب وأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية.. توفيت به حبيبة الشماع

ويستعرض «الوطن» أسباب وأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية، الذي تسبب في وفاة حبيبة الشماع، وفقا لموقع «Mayoclinic» في السطور التالية:

يعد هبوط الدورة الدموية هو حدوث نقص في معدل ضخ الدم حيث تصل نسبته إلى 60 على 90، بسبب قلة تدفق الدم سواء إلى القلب أو المخ أو الشرايين.

ويحدث هبوط الدورة الدموية حين يعجز الجهاز الدوري في الحفاظ على إمداد الأنسجة بالأكسجين والمواد الغذائية، وينتج عن نقص حجم كمية الدم، أو خلل في توزيعه.

يتسبب الهبوط الحاد في الدورة الدموية في التأثير على الأوعية الدموية للـقلب، وفي أغلب الأحيان يكون مميتًا.

أعراض توقف القلب المفاجئة:

- انهيار مفاجئ

- فقدان الوعي

- توقف التنفس

- توقف النبض

سبب وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

الدكتور محمد رشاد استشاري الجراحة العامة، كشف لـ«الوطن» أن هبوط الدورة الدموية يحدث نتيجة لعجز الجهاز الدوري عن الحفاظ على الأكسجين وإزالة ثاني أكسيد الكربون ونواتج عملية الأيض، مشددا على أن ذلك يتسبب في إضرابات بشأن عملية توزيع الدم أو نقص كميته.