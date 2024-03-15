سبب وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق.. لم تنجح محاولات إنعاشها.. عاجل

واصلت الجهات المختصة التحقيق في واقعة وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق، بعد قرابة 21 يومًا من الغيبوبة، إذ أفادت التحريات والتحقيقات، أن الفتاة قفزة من إحدى سيارات تطبيق النقل الذكي على طريق السويس، بمدينة الشروق، خوفًا من محاولة السائق التحرش بيها.

وانتقل أمس، محقق النيابة، إلى المستشفى، وناظر الجثمان، وأفاد التقرير الطبي المبدئي، أن الوفاة ناتجة عن تعرض حبيبة الشماع، لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة، وقررت النيابة عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت عن ملابسات الواقعة، وتمكنت قوة من مباحث التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط السائق المشتبه فيه، ويعمل على سيارة ملاكي ضمن منظومة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بعد تحديد خط سيره وهروبه، من مكان الحدث بطريق السويس، وألقي القبض عليه داخل منزله بإحدى المناطق، في محافظة الجيزة.

واستمعت الجهات المختصة إلى أقوال الشاهد الوحيد ويدعى عمرو، وكشف عن ملابسات الواقعة قائلا: «الحقيقة وأنا ماشي على طريق مصر السويس، السواق اللي كنت معاه فجأة لقيته بيقول لي في بنت فتحت الباب بتاع العربية».

وأضاف: «بصيت لقيت في بنت لسه بتتحرك وبتتشقلب على الطريق.. قلت له أقف بسرعة وروحت لها سألتها ايه اللي حصل قالت لي السواق كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية، مقالتش غير كده».

وتابع الشاهد: «المجني عليها كانت حالتها صعبة جدا بعدها مكنتش قادرة تتحرك.. شيلتها من جنب الطريق وراحت قايلة عايزة تليفوني فتحته ومقدرتش تتصل، وقالت عايزة أرجع مش قادرة أقف، وفي بنوتة من مدينتي فتحت باب العربية ودخلنا البنت العربية واتصلنا بصحابها وقولنا لهم دي عملت حادثة، وطلبنا الإسعاف.. وبدأت تدخل في نوبة تشنج عملت الإجراءات اللازمة علشان تقدر تتنفس.. لقيت راسها كلها دم.. وتحركنا على المستشفى».