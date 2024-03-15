محمود الجارحي يكتب.. رسالة من حبيبة الشماع: أعتذر من جديد أنني أوجعت قلوبكم

سيدي المحقق.. السادة الحضور الكرام.. السادة المتابعون.. أهلا بحضراتكم جميعا.. أنا حبيبة الشماع.. عندي 24 سنة، خريجة كلية الإعلام من الجامعة البريطانية، نعم أنا هي.. أنا فتاة الشروق كما معروف لدى الجميع هل تسمحون لي بـ«الكلام».. أتمنى أن تسمعوا.. سادتي.. أحدثكم الآن.. بعد 21 يوما من الإسعافات.. أحدثكم الآن.. بعد تعطل أجهزة جسدي بالكامل.. أحدثكم وأنا في مكان أفضل.. أنا هناك بين يدي رب العالمين.. بين يدى ربي..

سادتي.. أعلم أنه نصيبي وقدري وعمري وخطواتي الأخيرة وأنفاسي الأخيرة ولمستي الأخيرة وحركتي الأخيرة.. أنا مؤمنة.. أصلّى وأصوم وأطعم المسكين وأعمل الخير وأسعى له.

سادتى.. أعتذر من جديد أننى أوجعتكم.. لكنه وجع لا يقارن بالوجع الذى أنهى حياتى.. نعم قبل 3 أسابيع من الآن.. حجزت عربية من تطبيق النقل الذكى.. وركبت من مدينتى.. كنت رايحة التجمع الخامس.. ركبت العربية.. واتحركنا وكنا بالتحديد على طريق السويس.. وفجأة لقيت السوائق.. قفل إزاز العربية.. وبدأ يرش فى مادة مخدرة، وبدأ يبص ليا نظرات غريبة.. ويتصرف تصرفات غريبة.. خفت.. فتحت باب العربية ورميت نفسي منها.. وماحستش بنفسي غير وفي شخص بيقول ليا إيه حصل.. رديت بصوت ضعيف قلت له: «السواق حاول يتحرش بيا».. بس وماحستش بنفسى من بعدها.. 21 يوما.. قاعدة في غيبوبة تامة.. لحد قبل ساعات.. ربنا استرد الأمانة.. نعم أنا الآن بين يدي رب رحيم.

سادتى.. ربما صرخت يقينا تألمت عند سقطت الأرض.. وحاولت النهوض بنفسى وفشلت.. كنت أحاول تحريك ذراعى.. كنت أحاول وأحاول وأنا أشاهد الدماء تسيل من رأسي.. ولكن الألم لم يستمر سوى لحظات.. ودخلت فى غيبوبة.. حتى تعطلت أجهزة الجسم ولفظت أنفاسي الأخيرة.

سادتي.. تذكرت وأنا في لحظاتي الأخيرة.. عائلتي فهي الموجوعة أكثر.. هي التي لا تنام.. هي التي كانت تراقب غرفتي في المستشفى على مدار 21 يوما.. هي الآن تقف لتشاهد وجهي.. هى الآن تلقي نظرة الوداع عليا.. تذكرت ايضا أصدقائي.. الذين أسرعوا إلي وحضروا إلى المستشفى.. ويقومون بالدعاء منذ وقوع الحادث.. وهم الآن يدعون لي بالرحمة.. أنا أحس بهم جميعا.

تذكرت أمي التي تدعو لي.. لن أصف صرختها.. وحسرتها.. كان صوتا ضعيفا من شدة البكاء.. والدتي دي غاليةً عندي.. عارفة إن هي زعلانة.. لكن أقول لها.. أنا الآن في مكان أفضل.. أنا الآن بين يدي رب عادل رحيم.. هستنى تيجي لي زيارة وتقرأ لي الفاتحة.

عارفة إن الحكاية لسه ما خلصتش.. وإن المباحث قبضت على السواق، وان جهات قررت حبسه.. وان هو تم استدعاؤه من محبسه.. وتم تعديل والوصف بتاع القضية من التسبب في الإصابة للتسبب في الوفاة.. سادتي أنا أعتذر من جديد أنني أوجعت قلوبكم.