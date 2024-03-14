آخر كلمات «فتاة الشروق» حبيبة الشماع قبل وفاتها.. سر خطير لشخص غريب

صدمة كبرى تلقتها أسرة حبيبة الشماع، الشهيرة بـ«فتاة الشروق»، بإبلاغها بوفاة نجلتهم، التي رقدت في غيبوبة استمرت لمدة 21 يوما، بعد قفزها من سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، خوفا من خطفها من جانب السائق، بعد قيادته السيارة بسرعة كبيرة على طريق السويس بمحافظة القاهرة.

قصة حبيبة الشماع، كانت حديث الساعة خلال الأسابيع الماضية، بعد الحادث المفجع الذي تعرضت له، بإلقاء نفسها من السيارة المسرعة، بعد أن شعرت بالخوف من أن السائق يحاول خطفها.

آخر كلمات حبيبة الشماع قبل وفاتها

جملة واحدة، كانت آخر ما قالته حبيبة الشماع «فتاة الشروق» في الدنيا، قالتها لشخص غريب عنها، ولا تعرفه، ثم دخلت في غيبوبة كاملة استمرت لمدة 21 يوما، قبل أن تصعد روحها إلى بارئها، وهي الجملة التي كشفها الشاهد الوحيد في الواقعة.

الشاهد الذي أدلى بشهادته للجهات المختصة، والذي يدعى «عمرو»، كشف عن الجملة الأخيرة لفتاة الشروق حبيبة الشماع، والتي كشفت خلالها سر قفزها من السيارة المسرعة على طريق السويس.

«السواق كان بيخطفني»، هكذا كشف الشاهد في قضية حبيبة الشماع، آخر كلماتها قبل دخلوها في غيبوبة بعد قفزها من السيارة، مؤكدا في أقواله للجهات المختصة أنه كان يستقل سيارة على طريق السويس، قبل أن يخطره السائق الذي كان يركب معه أن هناك فتاة تقفز من داخل سيارة: «وقفنا بسرعة ورحت سألتها عن اللي حصل، قالتلي: السواق كان بيحاول يخطفني، وأنا نطيت من العربية».

حالة فتاة الشروق وقت الحادث

«كانت في حالة صعبة»، هكذا كشف الشاهد على واقعة فتاة الشروق، مؤكدا أنها لم تكن قادرة على الحركة، قبل نقلها إلى المستشفى ودخولها في غيبوبة نتيجة تعرضها لنزيف.

ولفظت فتاة الشروق أنفاسها الأخيرة، منذ قليل، بعد 21 يوما قضتها في غيبوبة بإحدى مستشفيات الشروق.