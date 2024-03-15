فزع داخل الاحتلال الإسرائيلي.. ربع مليون يهربون من مناطق معيشتهم

أفاد تقرير صادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن نحو أكثر ربع مليون إسرائيلي غادروا مناطق سكنهم منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرته «يديعوت أحرنوت» العبرية.

فرار مواطني الاحتلال الإسرائيلي من عدة مناطق

ووفقًا للتقرير، طلبت السلطات من 164 ألف مواطن من الاحتلال الإسرائيلي مغادرة مناطق سكنهم، بينما قرر حوالي 150 ألف آخرين الفرار من عدة مناطق في الشمال والجنوب دون تلقي أمر أو توصية رسمية من السلطات، خوفًا من تعرضهم للقصف من قبل الفصائل الفلسطينية أو حزب الله.

ويشير التقرير إلى أن الآلاف من الاحتلال الإسرائيلي الذين فروا إلى أنهم بدأوا في العودة إلى المناطق التي غادروها، بما في ذلك مدينة سيدروت، مع صعوبة في تحديد الأعداد بدقة، وفي الوقت نفسه، تم تسجيل انخفاض في عدد الاحتلال الإسرائيلي الذين غادروا المناطق الشمالية والجنوبية وانتقلوا إلى الفنادق بعد حدوث عملية «طوفان الأقصى».

نقل سكان المستوطنات في غلاف غزة إلى مناطق جديدة

وبحسب التقرير، فإن البلدات التي لا يزال سكانها متواجدين في الفنادق دون حلول محددة هي ياد مردخاي، وكرميا، وماجن، ومفالسيم، ونير عام، وألوميم، ومن المقرر نقل سكان المستوطنات في غلاف غزة إلى مناطق وكيبوتسات جديدة، حيث سيتم توفير لهم إقامة مؤقتة في كرافانات.