مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. ماذا تفعل روجينا بعد خروجها من السجن؟

أحداث مؤلمة للغاية شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا التي تمثل دور نصرة، بسبب وفاة ابنتها الصغرى التي لم يتجاوز عمرها 6 أعوام، لتحزن نصرة حزنا شديدا وتطلب من إدارة السجن المحبوسة به في قضية قتل هارون أن تخرج لحضور جنازة ابنتها ثم تعود مرة أخرى، لذا يهتم الكثيرون بالبحث عن موعد مسلسل سر إلهي الحلقة 5 للفنانة روجينا.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 5 للفنانة روجينا

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 5 على قناة cbc في رمضان 2024 كالتالي: المرة الأولى على قناة cbc الساعة 12 صباحا، وإعادة الحلقة الساعة 6:30 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي، ويمكن متابعتها عبر تطبيق watch it بدون إعلانات.

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل سر إلهي انهيار رنا رئيس، بعد أن علمت بسرقة أموالها التي أخذتها من شاهيناز مقابل شهادتها الزور ضد أختها في قضية قتل هارون، لتتهم إخوتها بأنهم من سرقوا أموالها، ثم تصاب بالصدمة لأنها سجنت أختها بشهادتها ضدها دون مقابل.

وفي نهاية مسلسل سر إلهي الحلقة 4، خرجت نصرة من السجن بعد سجنها لمدة 4 سنوات فقط بدلا من 7، بسبب حسن السير والسلوك، لتتوعد نصرة بالانتقام ممن تسبب في سجنها ووفاة ابنتها بسبب الإهمال أثناء زيارتها لها في قبرها.