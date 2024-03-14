مجلة Egypt today تخصص عددا حول دراما «المتحدة» في رمضان

خصصت مجلة «Egypt today» في عددها لشهر أبريل ملف كامل عن الدراما التي تقدمها الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

دراما رمضان وصناعة الدراما في مصر

تضمن العدد ملفا خاصًا لدراما المتحدة في رمضان يشمل مقالات رأي لكبار الكتاب ورؤساء التحرير حول دراما رمضان وصناعة الدراما في مصر كلا من: افتتاحية العدد الأستاذ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومصطفى عمار رئيس تحرير الوطن، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير الدستور، وشريف سعيد رئيس قطاع الوثائقية، وعلا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، ومحمود بسيوني رئيس تحرير مبتدأ.